Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaza, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Meydanbaşı Caddesi'nden çarşı istikametine seyir halinde olan H.M.Ö. idaresindeki 67 AGK 378 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen A.K.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan çöp kovasına çarparak yaralandı. Motosiklet ise çarpışmanın ardından yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.