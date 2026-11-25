Törene Zonguldak Milletvekili Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul, Belediye Başkan Vekili Cengiz Güneş, Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, Başhekim Dr. Nevzat Çimenoğlu, önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, önceki dönem Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Uysal, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Berkay Murat Şahna için Bozhane Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.