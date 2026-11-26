FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta SMA hastalığıyla mücadele ederken fizik tedavi gördüğü dönemde psikoloğun yönlendirmesiyle hayallerini satırlara dökerek yaşama sarılan Esra Erkeç, iş hayatının yoruculuğuna rağmen yazılarıyla çocukların dünyasına dokunuyor.

Çaycuma ilçesindeki Kayıkçılar İlkokulunda memur olan 32 yaşındaki Erkeç'e 3,5 yaşında SMA Tip 3 tanısı konuldu.

Psikolog ve danışman Bilge Açıkgöz'ün tavsiyesi üzerine küçük yaştan itibaren ilgi duyduğu kitap okuma ve yazma becerisi üzerine yoğunlaşan Erkeç'in hayallerini yazdığı metinler, 14 yaşındayken "Hayallerim Gerçek Olsa" adıyla yayımlandı.

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İlk kitabının mutluluğunu yaşayan ve 5 yıl sonra "Bir Dilek Tuttum" adlı ikinci kitabını çıkaran Erkeç, son olarak emekli imam olan babası 61 yaşındaki Mustafa Erkeç'ten çocukken dinlediği köy yaşamını ve anılarını kaleme aldı.

Görsel çizimlerini kendisinin oluşturduğu kitabı "Cin Mıstık'ın Maceraları: Huysuz Eşek" adıyla yayımlayan Erkeç, çocuklara köy yaşamını, hayvan sevgisini ve dayanışmanın önemini anlattığı eserin satışından elde edeceği gelirin bir kısmıyla görev yaptığı okula kitap bağışlamayı istiyor.

- "Düştüğümüz yerden kalkmak zorundayız"

Erkeç, AA muhabirine, hareketli ve maceracı bir çocuk olduğu için "Cin Mıstık" lakabıyla anılan babasının köy yaşamına ilişkin anılarını çocuklarla buluşturmayı amaçladığını söyledi.

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Kitapta Cin Mıstık'ın yaşadığı zorlukları annesinin şefkatiyle aştığını işlediğini belirten Erkeç, "Yani hayat boyu da böyle değil midir? Düşüyoruz ama düştüğümüz yerden kalkmak zorundayız. Düştüğümüz yerde durursak hayatın devamını sağlamak adına çok zorluk çekeriz fakat sevdiklerimizin ve etrafımızdakilerin desteğiyle, dayanışmayla tekrar ayağa kalkıp kaldığımız yerden devam edersek daha güzel yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Erkeç, köyün gerçek ortamından esinlenerek çeşitli programlar yardımıyla çizimleri kendisinin yaptığını, yazmanın kendisi için bir terapi olduğunu dile getirdi.

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Sağlık sorunlarının başladığı süreçte psikolog Bilge Açıkgöz'ün kendisine destek sağladığını anlatan Erkeç, "Bana, 'Hayal kurmayı sever misin Esra?' dedi. Ben de kendisine hayallerimi anlatmaya başladım. Bana 'Haftaya bana bir hayalini yazıp getirebilir misin?' dedi. Hayalimi yazarak kendisine getirdim. O da bana her hafta hayalimi yazıp getirmemi istedi. 1 sene boyunca yazıp, getirdim. Meğerse getirdiklerimi dosyasında biriktiriyormuş. 'Yazdıklarının kitap olmasını düşündün mü?' dedi. O an heyecanlandım, mutlu oldum." dedi.

Yazma sürecinin böyle başlayıp devam ettiğini, daha sonra ellerinden tablet ve telefon düşmeyen çocuklar için köy hayatını anlatma düşüncesinin oluştuğunu dile getiren Erkeç, bunun için babasının çocukluk anılarından faydalandığını ifade etti.

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"Aslında amacım çocuklara eski köy hayatın ve oyunları özendirmek, arkadaşlarıyla daha güzel oyunlar oynamalarını sağlamak ve hayvan sevgisini aşılamak." diyen Erkeç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte olumsuz eleştiriler de aldım. Açıkçası pes etmedim, azmettim ve yazmaya devam ettim. Yazmak bir bakıma aslında benim için terapi oldu. Onunla kendimi iyi hissedip, iyileştiğimi de hissettim. Her ne kadar hastalığım da olsa, ilerlediğini bilsem de o ilerledikçe ben de yazarak ilerlemeyi kafama koydum. Hastalığım ilerledikçe ben de hayallerimle yürümeye, mücadeleme devam ettim. 'Ayaklarım yürümezse, ellerim yürür, yazılarım yürür.' diyerek devam ettim."

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- "Birbirimize destek olarak hayatımızı devam ettiriyoruz"

Baba Mustafa Erkeç de hayatını iki engelli çocuğuna adadığını, kızının çocukluk anılarını kitaba dönüştürmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaşadığı zorlu köy hayatını da kızının kitaba dönüştürmesinin kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Erkeç, çocuklarını her zaman desteklediğini söyledi.

Erkeç, bugünün çocuklarının çoğunun köy hayatından uzak kaldığına işaret ederek, "Başka çocuklar da görsün köy hayatının zorluklarını, hayvan sevgisini, o yokluktan varlığa doğru nasıl geçildiğini. Biz çocuklarımızla bu şekilde inandık. İnandık ve birbirimize güvendik, birbirimize destek olarak hayatımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.