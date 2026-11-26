Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışı doğrultusunda sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda BEUN Hastanesi bünyesinde hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Servisi ile Dermatoloji Servisi, gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından modern ve konforlu yüzüyle yeniden hizmete açıldı.

İbni Sina Kampüsünde gerçekleştirilen açılış törenine; BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Akdemir, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, hastane yönetimi ile akademik ve idari personel katıldı.

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Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, hastane bünyesinde inşaatı devam eden yeni poliklinik binası ile tadilat çalışmalarına başlanan Gastroenteroloji Servisini ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Ulusoy, hastanenin fiziki imkânlarını geliştirmeye, hasta konforunu artırmaya ve sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye yönelik yatırımları yerinde inceledi.

Hasta Konforunu Önceleyen Modern Tedavi Ortamı

Hastaların tedavi süreçlerini güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında FTR Servisi ve Dermatoloji Servisinin fiziki altyapısı baştan sona modernize edildi. Hasta odalarından bekleme alanlarına kadar çeşitli kullanım alanları, güncel sağlık hizmeti standartları doğrultusunda yeniden düzenlendi. Böylece hem hastaların konforunu artıran hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu kolaylaştıran daha işlevsel ve ergonomik bir ortam oluşturuldu.

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Rektör Ulusoy: "Sağlık Hizmetlerinde Kaliteyi Her Geçen Gün Daha İleriye Taşıyoruz"

Yenilenen FTR ve Dermatoloji Servisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, üniversite hastanesinin bölge sağlık hizmetlerindeki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite Hastanemiz, sağlık hizmetlerinde kaliteyi sürekli yükseltmeyi hedefleyen, insanı merkeze alan yaklaşımıyla hem şehrimize hem de Batı Karadeniz’in farklı şehirlerinden gelen hastalara hizmet veren önemli bir sağlık merkezidir. FTR ve Dermatoloji Servisimizde gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla hastalarımızın tedavi süreçlerini daha konforlu, güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmelerini istedik. Yenileme çalışmalarının hayata geçirilmesinde emeği bulunan hastanemizin yönetimi ile tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak başta Zonguldak halkımız olmak üzere Üniversite Hastanemize başvuran tüm vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya, hastalarımıza şifa olmaya ve sağlık altyapımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yenilenen FTR ve Dermatoloji Servisimizin Üniversitemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum."