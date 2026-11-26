Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) akademisyenleri tarafından hazırlanan bilimsel çalışmada, coğrafi işaretle tescillenen Zonguldak kestane balının sağlık ve gastronomi turizmine kazandırılması için arıcılık temalı turizm rotalarının oluşturulması önerildi.

Bartın Üniversitesinde 1921 Kasım tarihlerinde düzenlenen 1. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nda, BEUN akademisyenleri Cihat Çelik, Çağrı Alkan, Ender Büyükgüzel ve Sağlık turizmi konfederasyonu Akademik kurulu üyesi ve BEUN Biyoloji Bölümü, Turizm Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel tarafından hazırlanan "Zonguldak Sağlık Turizmi Açısından Kestane Balı; Coğrafi İşaretin Önemi" başlıklı çalışma ele alındı. Çalışmada kestane balının kimyasal bileşimi, sağlık alanındaki kullanım potansiyeli, ekonomik değeri ve bölgesel kalkınmadaki yeri incelendi.

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Yaklaşık 40 bin kovandan yılda 350400 ton bal üretiliyor

Sempozyumda paylaşılan verilere göre Zonguldak’ta yaklaşık 40 bin kayıtlı fenni kovan bulunurken, yılda 350400 ton kestane balı elde ediliyor. Kovan başına ortalama bal verimi 10 ila 18 kilogram arasında değişiyor. Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin 2020 yılı itibarıyla yaklaşık bin 300 kayıtlı üreticisi bulunuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılan analizlere de yer verilen sunumda, Zonguldak kestane balının kalsiyum, potasyum, mangan ve bakır içeriğinin çiçek balına göre daha yüksek olduğu belirtildi.

Kestane balının sağlık turizmi potansiyeli incelendi

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Mevcut bilimsel araştırmaların değerlendirildiği çalışmada, kestane balının içeriğindeki fenolik asitler, flavonoidler ve polifenollerin antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri üzerinde duruldu. Kestane balının, arı ve arı ürünlerinin sağlık alanında kullanımını kapsayan apiterapi açısından potansiyel taşıdığı ifade edildi.

Araştırmacılar, pazarlama konusundaki eksikliklerin ürünün ekonomik değerini sınırlandırdığına işaret ederek, coğrafi işaret tescilinin üretici gelirlerinin artırılması, ürünün izlenebilirliği ve tüketici güveni açısından taşıdığı öneme değindi.

Arıcılık turizmi için rota önerisi

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Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin başvurusuyla 21 Ağustos 2026 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1889 tescil numarasıyla menşe adı olarak tescillenen Zonguldak kestane balının turizm alanında da değerlendirilmesi önerildi. Çalışmada, kestane ormanları ve kestane ağaçlarının çiçeklenme dönemlerinin arıcılık temalı turizm faaliyetlerine konu olabileceği belirtildi. Arı sütü, polen, propolis ve balmumu gibi ürünlerin üretiminin de kırsal ekonomiye katkı sağlayabileceği ifade edildi. Madenciliğe dayalı sanayi yapısıyla bilinen Zonguldak’ta arıcılığın kırsal kesimde yaşayan aileler için alternatif gelir ve istihdam kaynağı olduğu kaydedildi.

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Arı kovanlarına zarar veren güve araştırılıyor

Sempozyumda BEUN bünyesinde arıcılık sektörüne zarar veren büyük balmumu güvesine (Galleria mellonella) yönelik yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında da bilgi verildi.

Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve ekibinin üzerinde çalıştığı zararlının larvalarının peteklerdeki balmumu ve poleni tükettiği, kovan hijyenini bozarak arı kolonilerinin yok olmasına ve ekonomik kayıplara yol açtığı belirtildi. Araştırmalarda balda kimyasal kalıntı oluşmasının önüne geçilmesi amacıyla zararlıyla mücadelede fizyolojik ve biyolojik yöntemler üzerinde duruluyor.

Büyükgüzel, çalışmalara katkı sağlayan ZAYBİR yetkililerine de teşekkür etti.