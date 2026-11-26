Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde cinsel istismar suçundan yaklaşık 2,5 yıldır yargılanan sanık Kadir K., 17 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Kadir K. savunmasını yaptı. Düzenli bir işte çalıştığını, ekonomik durumunun iyi olduğunu ve daha önce herhangi bir suça karışmadığını belirten sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki delilleri değerlendirerek sanık Kadir K.’nin 17 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi. Sanık, duruşmanın ardından cezaevine gönderildi.

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"2,5 seneden beri vermiş olduğumuz hukuk savaşımız bugün son buldu"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan mağdurun annesi Yasemin Dikbaş, verilen cezayı yetersiz bulduklarını ancak mahkemenin kararının kendilerini rahatlattığını ifade etti. Dikbaş, "2,5 seneden beri vermiş olduğumuz hukuk savaşımız bugün son buldu. Karşı taraf 17 yıl 5 ayla hüküm yedi. Beklenen sonuçtu ama bize göre az bir sonuç oldu. En azından içimizi ferahlatacak bir sonuç oldu. Türk adaletine başından beri güvenimiz sonsuzdu. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan rehber öğretmenimize ve avukatlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Zorlu bir süreçti ama sonucunda başardık. Yanımda olan herkese bir anne olarak teşekkür ediyorum" dedi.

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"Çocuklarınızı asla yargılamayın"

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Dikbaş, "Kimse çocuklarını yanından ayırmasın. Amcasıdır, eniştesidir, dayısıdır diye kimseye güvenmesin. Biz bunun bedelini çok ağır ödedik. Çocuklarınızı asla yargılamayın. Anne baba olarak sevginizi asla esirgemeyin ki kendilerini yalnız hissetmesinler. En ufak bir hata ya da konuşmak istedikleri bir konu olduğunda ilk size gelsinler" diye konuştu.

Çocukların aileleriyle rahat iletişim kurabilmesinin önemine değinen Dikbaş, "Bugün ben kızıma arkadaş gibi yaklaşmasaydım belki bu olayı bana anlatamayacaktı ve yaşananlar kızımda bir travma olarak kalacaktı. Benim kızım bir kahraman. İnşallah herkese örnek olur" ifadelerini kullandı.