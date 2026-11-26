TFF 3. Lig'de mücadele veren Zonguldakspor'un yeni teknik direktörü Selahaddin Dinçel için imza töreni düzenlendi. Dinçel, taraftarın desteğine güvendiğini belirterek, Zonguldakspor'u özlenen günlerine döndürmek istediklerini söyledi.

Kulüp Başkanı Harun Demir ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreninde konuşan Dinçel, bugüne kadar 17 kulüpte görev yaptığını, Zonguldakspor'u geçmişte elde ettiği başarılar ve taraftar gücü nedeniyle tercih ettiğini söyledi. Ligin ilk yarısında kalan 4 haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Dinçel, "İkinci yarıya çok daha güçlü bir Zonguldakspor olarak gireceğiz. Lig sonuna kadar oynayacağımız 21 resmi maç var. Bu maçları sadece Selahaddin Dinçel oynamayacak. Yönetim kurulu, teknik heyet, personel ve futbolcularımızla birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

REKLAM

"Şehrin ve taraftarlarımızın desteğine güveniyorum"

Zonguldakspor'un taraftar gücüne değinen Selahaddin Dinçel, "Her takıma nasip olmayacak bir 12. adam gücü Zonguldak'ta var. Şehrin ve taraftarlarımızın desteğine inanılmaz derecede güveniyorum. İnşallah el birliğiyle hep birlikte özlenen eski günlere geri döneceğiz" diye konuştu.

Takımın tecrübeli oyunculardan oluştuğunu ancak ligde hedeflenen noktada bulunmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, futbolcularla yaptığı görüşmelerde performanslarını artırmaları gerektiğini söylediğini aktardı. İki günlük antrenmanda oyuncuların istekli olduğunu gördüğünü belirten Dinçel, bunu pazar günü Yalova'da oynanacak müsabakaya yansıtmak istediklerini dile getirdi.

REKLAM

"Şu an transfer düşüncem yok"

Devre arası transfer dönemine ilişkin de konuşan Dinçel, mevcut kadroya güvendiğini aktararak, "Kesinlikle 'Herhangi bir bölgede eksiklik var, oraya transfer yapalım' şeklinde bir düşüncem yok. Eldeki oyuncuların iyi olduğunu biliyorum. Oyuncularımızın performansını artırarak takıma ne kadar doğru isimler olduklarını göstermelerini istiyorum" cümlelerine yer verdi.