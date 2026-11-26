Edinilen bilgiye göre, TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 20.30 sıralarında, üretim sırasında kömürün kayması sonucu E.Y. (33) ve H.Ö. (23) adlı işçiler yaralandı. Ekipler tarafından ocaktan çıkartılan işçiler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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