Kaza, akşam saatlerinde TTK Gelik Müessesesi'nde meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavandan kömür yığınının gelmesi sonucu eksi 460 ve eksi 360 kodlarında iş kazası meydana geldi. Olay sırasında madende çalışan E.Y. (33) ve H.Ö. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşlarının yardımıyla yer üstüne çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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