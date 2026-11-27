FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, azot dioksit gazının dünyadaki dağılımının ve zamana bağlı değişiminin takip edilebildiği açık veri platformu geliştirdi.

Kutoğlu, Avrupa Birliği'nin "Copernicus" programı kapsamında uzaya gönderilen Sentinel-5P uydusunun TROPOMI sensöründen elde edilen verileri işleyerek dünyadaki azot dioksit yoğunluğunun takip edilebildiği açık veri platformu geliştirdi.

Atmosferdeki gazların güneş ışığını farklı dalga boylarında soğurma özelliklerinden yararlanılarak elde edilen uydu verileri, geliştirilen yazılımla işlenerek yaklaşık 1 kilometrelik harita gridinde kullanıcıların erişimine sunuldu.

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Yeni uydu gözlemleriyle güncellenen sistem sayesinde kullanıcılar, harita üzerinden istedikleri konumu seçerek azot dioksit seviyelerindeki değişimi, günlük ve geçmişe dönük grafiklerle inceleyebiliyor.

Kutoğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin ve hava kirliliğinin çağın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

İnsan nüfusu arttıkça enerji ihtiyacının da arttığını belirten Kutoğlu, bu nedenle atmosfere salınan gazların da arttığını ve iklim değişikliğine neden olduğunu ifade etti.

- "Hava kirliliğinin temel kaynağı azot dioksit"

Kutoğlu, karbondioksitin iklim değişikliğinde sıkça gündeme geldiğini ancak hava kirliliğinin temel kaynağının azot dioksit olduğunu vurgulayarak, "Azot dioksit, atmosferde, yanma sonucu meydana çıkan bir gaz. Bunun kaynağı da trafik yoğunluğu, uçak, gemi seferleri ve bunun dışında da büyük endüstri tesisleri, termik santraller, azot dioksit oluşumunun başlıca sebepleri." diye konuştu.

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Azot dioksitin insan sağlığına olumsuz etkileri açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Kutoğlu, "İnsan sağlığı açısından son derece zararlı gazlar. Bunlar, astımı olan kişilerde, solunum yolları üzerinde ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Yaşlılar üzerinde solunum yolu enfeksiyonları, zorlukları görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Azot dioksit salımının takip edilebilmesi için üniversite olarak web sayfası üzerinden servis edilen herkese açık bir platform oluşturduklarına değinen Kutoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye'yi değil bütün dünya üzerinde günlük azot dioksit salımını görebiliyoruz. Karar vericiler veya başka akademisyenler bunun üzerine araştırmalar geliştirip insan sağlığı üzerine etkileri azaltıcı önlemleri alabilsinler diye böyle bir platform geliştirdik. Bu platform üzerinde geçmişten günümüze kadar azot dioksit seviyelerinin değişimini görebiliyoruz. Bunların zamansal analizini yapabiliyoruz. Sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı inceleyebiliyoruz. Bu haritalara bakarak, eğer belli bölgelerde yoğunlaşma varsa karar vericiler bunların insan sağlığı üzerine etkilerini azaltmak için kentsel planlama ve diğer ulaşım, sanayi tesislerinin kuruluşu gibi konularda farklı planlama yöntemlerine gidebilirler."

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Kutoğlu, oluşturduğu platform üzerinden inceleme yaptığında, azot dioksitin daha çok sanayi tesislerinin bulunduğu alanlarda olduğunu tespit ettiğine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kullanıcılar baktığı zaman dünya çapında en büyük yoğunlaşmanın başta Çin, Avrupa'nın kuzey bölgeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu görecek. Ülkemizde ise günlük seviyelerde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Ankara, demir çelik tesislerinin ve termik santrallerin yoğunlaştığı bölgelerde olduğunu görüyoruz."