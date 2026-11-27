Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmanın ardından Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahalesi ve yaşanan şiddet olayları tepkilere neden oldu. Türkiye genelinde çok sayıda tur şirketi Gürcistan'a yönelik seyahat programlarını iptal etme kararı alırken, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Gözdem Burak Tur da Batum turlarını iptal ettiğini açıkladı. Firma yetkilileri, kararın herhangi bir takım taraftarlığıyla ilgili olmadığını, yaşananların Türk vatandaşlarına yönelik bir davranış olarak değerlendirildiğini belirterek tepkilerini ortaya koydu.

Gözdem Burak Tur yetkilisi Burak Efe Yalçın, yaşanan olayların ardından öncelikle müşterilerini bilgilendirmek amacıyla tur iptali kararı aldıklarını, daha sonra yaptıkları sosyal medya paylaşımının geniş yankı bulduğunu söyledi.

REKLAM

Kendisinin koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu ve futbolu yakından takip ettiğini ifade eden Yalçın, yaşananların futbol rekabetinin çok ötesinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ben öncelikle futbolu seven, koyu bir Galatasaraylıyım. Bütün maçları takip ediyorum. Ancak Batum'da yaşanan saldırı, benim için bir futbol meselesi değil, Türk milletine yapılmış bir saldırıdır. Maçı izledikten ve yaşananlarla ilgili haberleri gördükten sonra bir Galatasaraylı olarak tepkimi göstermek istedim. Biz öncelikle müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla turu iptal etme kararı aldık. Daha sonra yaptığımız paylaşım sosyal medyada yayıldı. Bu kararı babamla birlikte aldık. Kendisine doğrudan turu iptal etmek istediğimi söyledim, onlar da kararımın arkasında durdu. Paylaşımı yapmamızın amacı, turu iptal ettikten sonra müşterilerimizle tek tek iletişime geçerek onları bilgilendirmekti. Paylaşımımızın ardından çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu hassasiyetimizi anlaması ve destek vermesi bizi ayrıca mutlu etti."

REKLAM

"Hangi takım olduğunun hiçbir önemi yok"

Gözdem Burak Tur firma sahibi Hüseyin Yalçın da yaşanan olaylara tepki göstererek, alınan kararın yalnızca Beşiktaş taraftarlarına yönelik bir dayanışma olarak görülmemesi gerektiğini, bunun milli bir hassasiyet olduğunu ifade etti.

Ailece koyu Galatasaray taraftarı olduklarını ancak söz konusu olayda takım ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ailecek koyu bir Galatasaraylıyız. Ancak burada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ya da başka bir takımın olması bizim için hiç önemli değil. İsterse amatör bir takım olsun, dün akşam yaşananları bir Türk vatandaşı olarak içimize sindiremedik. Bu olay gerçekten kanımıza dokundu. Biz aynı bayrağın altında yaşayan, aynı milletin mensuplarıyız. Türk vatandaşlarına yönelik böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değil. Gürcistan gibi bir ülkeye bu yaşananları yakıştıramadık ve şiddetle kınıyoruz."

REKLAM

"Özür dilenene kadar Gürcistan'a tur düzenlemeyeceğiz"

İptal kararının yalnızca mevcut tur programıyla sınırlı olmadığını, yaşanan gelişmeler düzelene ve gerekli özür dilenene kadar Gürcistan'a yönelik yeni tur planlaması yapmayacaklarını belirten Hüseyin Yalçın, müşterilerini mağdur etmemek için alternatif tatil programları hazırladıklarını kaydetti.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl hiçbir şekilde Gürcistan'a tur yapmayı düşünmüyoruz. Yaşanan olaylar düzelene, gerekli özür dilenene kadar turlarımızı iptal ettik. İptal ettiğimiz tur için rezervasyon yaptırmış müşterilerimiz vardı. Ancak bizim ülkemizde de birbirinden güzel turizm bölgeleri bulunuyor. Misafirlerimizi başka destinasyonlara yönlendirmek istiyoruz. Antalya, Kapadokya ve Marmaris gibi önemli turizm bölgelerini değerlendiriyoruz. Bugün müşterilerimizin tamamını tek tek arayarak bilgilendireceğiz. Zaten sosyal medya üzerinden de kararımızı duyurduk ve müşterilerimizin büyük çoğunluğu paylaşımımızı gördü. Misafirlerimizin bizi anlayışla karşılayacağından ve bu kararımıza saygı göstereceğinden eminim."

REKLAM

Karadeniz Ereğli'den tepki

Gözdem Burak Tur'un Batum turlarını iptal etme kararı, yaşanan olaylara turizm sektörü üzerinden verilen tepkiler arasında yer aldı. Firma yetkilileri, futbol takımlarının renkleri ve taraftarlık ayrımının bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, Türk vatandaşlarına yönelik olduğunu düşündükleri bu tür davranışlara karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Firma, müşterilerinin seyahat planlarında aksama yaşamaması için iptal edilen Batum turunun yerine Türkiye'nin farklı turizm bölgelerine yönelik alternatif programlar sunmayı planlıyor.