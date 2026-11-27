Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Filyos Limanı’nı ziyaret ederek doğal gaz üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çocuklar, ziyaret kapsamında Kanuni Sondaj Gemisi’ni de yakından inceledi.

TPOTC’nin daveti üzerine Çaycuma 712 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar, İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse’nin de katılımıyla Filyos Limanı’nı gezdi. Ziyarette çocuklara doğal gaz üretim süreçleri anlatıldı. Enerji filosundaki gemilerin bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü Bakım Merkezi’ni gezen çocuklar, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocuklar daha sonra bölgedeki doğal gaz çalışmalarında görev alan Kanuni Sondaj Gemisi’ni yakından görme fırsatı buldu.

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Yetkililer, çocukların enerji teknolojilerini yerinde tanımasına imkân sağlayan ziyaret için TPOTC’ye teşekkür etti.