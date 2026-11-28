Zonguldak'ta cesedi ormanlık alanda yakılmış halde bulunan Afganistan uyruklu madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümünü iş kazası olarak değerlendiren mahkemenin kararı Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Nourtani'nin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada temyiz incelemesini tamamladı. Daire, ruhsatsız (kaçak) kömür ocağını işleten Enver G. ve Hakan K.'ye bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan verilen 5 yıl 8'er ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Kapatılan ocağı işletmeye devam etmişler

Dava dosyasına göre, Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiindeki kömür ocağı 1 Kasım 2023 tarihinde imha edilerek kapatıldı. Sanıkların kaçak olarak işletmeye devam ettiği ocakta sigortasız çalışan Nourtani, 9 Kasım 2023 tarihinde kömür nakli sırasında sırt üstü düştü. Kalp masajı yapılan ve zaman zaman nefes aldığı belirtilen madenci, vagonla ocaktan çıkartıldı. Battaniyeye sarılarak otomobilin bagajına konulan Nourtani'nin cesedi, ertesi gün Kırat Mahallesi Osmanlı mevkiindeki ormanlık alanda yanmış halde bulundu.

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Madencinin kıyafetlerinin sobada yakılması ve kamera cihazına vurularak çekim açısının değiştirilmeye çalışılması da mahkemenin suç delillerinin yok edilmesine ilişkin değerlendirmesinde yer aldı.

Kesin ölüm nedeni belirlenemedi

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 3 Aralık 2024 tarihli raporunda, Nourtani'nin kesin ölüm nedeninin belirlenemediği, cesedinin ölümünden sonra yakıldığı bildirildi. Madencinin gecikmeden hastaneye götürülmesi halinde kurtulma ihtimalinin bulunup bulunmadığı da tespit edilemedi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti, meydana gelen olayın 5510 sayılı Kanun kapsamında iş kazası olduğunu belirledi. Heyet, gerekli güvenlik tedbirlerini almayan ocak işletmecilerini asli kusurlu, Nourtani'yi ise tali kusurlu buldu.

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Kasten öldürme yönündeki temyiz istemi reddedildi

Nourtani ailesinin avukatı, sanıkların eylemlerinin kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak kararı temyiz etti. Sanık avukatları ise bilirkişi raporlarının hatalı ve yetersiz olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2026 tarihli kararında suç vasfının ve yaptırımların doğru belirlendiği sonucuna vararak iki sanık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini onadı.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan A.A.'ya verilen 4 yıl 6 ay, S.K. ve E.D.'ye verilen 2'şer yıl, A.Ç.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarına ilişkin istinaf kararlarının ise temyize tabi olmadığı belirlendi. Dava dosyasının Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.