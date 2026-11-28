ZONGULDAK açıklarında balıkçıların ağına takılan, çoğunlukla Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında yaşadığı bilinen mavi yengeç suya geri bırakıldı.

Kozlu ilçesinde balıkçılık yapan Batur Hamarat (52) ve Şendoğan Arık (51), Karadeniz açıklarında nadir görülen mavi yengeç yakaladı. Balıkçılar, canlı olarak yakaladıkları çoğunlukla Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında yaşadığı bilinen mavi yengeci daha sonra doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Zıpkın ve balık avcısı Batur Hamarat, kış aylarında denizin soğuması ile beraber Karadeniz’in muhtelif yerlerinde çok nadir de olsa mavi yengeç gördüklerini belirterek, “Zonguldak bölgesi haricinde bazı yerlerde de ağlara takıldı. Canlı olarak yakaladık, çekimini yaptık, daha sonra denize geri bıraktık. Buraya Saroz Körfezi’nden geliyorlar. Çünkü; Ege ve Akdeniz’de yaşayan bir tür. Marmara’da yaşayan arkadaşlarımız bu popülasyonun Marmara’da da artış gösterdiğini, artık hatırı sayılır şekilde bazı bölgelerde de görüldüğünü söylüyorlar. Karadeniz’e geçişinin tek noktası da orası. Yüksek lihtimalle Marmara’dan bu taraflara yürüyor.” dedi.

REKLAM

‘KARADENİZ’DE 2 YILDIR RASTLIYORUZ’

Balıkçı Şendoğan Arık ise son yıllarda Karadeniz sularında mavi yengece rastladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Uzun yıllardır ticari olarak deniz faaliyeti yapıyorum. Mavi yengeç normalde Saroz Körfezi’nde yoğun olarak yaşamını sürdüren bir cins. Hem Saroz Körfezi hem Ege’de yaşıyor. Son yıllarda Marmara’daki arkadaşlar da gördüklerini söylüyorlardı. Karadeniz’de 2 yıldır ara ara olmak şartıyla rastlıyoruz. Görsel amaçlı denizden çıkarıp videosunu çekip geri bırakıyoruz. Denizdeki dengeler değişti. Isıya mı yoksa popülasyona mı dayalı? Ekolojik denge değişiyor.”