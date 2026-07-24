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        Zonguldak'ta karaya vuran yunus yavrusu denize bırakıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde plaja vuran yunus yavrusu tesisin güvenlik sorumlusu tarafından yeniden denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Zonguldak'ta karaya vuran yunus yavrusu denize bırakıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde plaja vuran yunus yavrusu tesisin güvenlik sorumlusu tarafından yeniden denize bırakıldı.

        Karadeniz Ereğli Plaj Tesisleri'nde öğle saatlerinde, denize girmenin yasak olduğu sırada dalgaların etkisiyle kıyıya yunus yavrusu vurdu.

        Tesisin güvenlik sorumlusu Güvenç Karadeniz, suya girerek kucağına aldığı yavru yunusu kıyıdan açığa taşıyarak, güvenli bir noktada yeniden denize bıraktı.

        Yunus, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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