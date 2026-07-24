Zonguldak'ta karaya vuran yunus yavrusu denize bırakıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde plaja vuran yunus yavrusu tesisin güvenlik sorumlusu tarafından yeniden denize bırakıldı. Karadeniz Ereğli Plaj Tesisleri'nde öğle saatlerinde, denize girmenin yasak olduğu sırada dalgaların etkisiyle kıyıya yunus yavrusu vurdu. Tesisin güvenlik sorumlusu Güvenç Karadeniz, suya girerek kucağına aldığı yavru yunusu kıyıdan açığa taşıyarak, güvenli bir noktada yeniden denize bıraktı. Yunus, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

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