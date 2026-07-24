Zonguldak'ta şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, şarampole devrilmesinin ardından alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Cüneyt B. idaresindeki 06 EBT 601 plakalı otomobil, Ağalar Mahallesi Kurtlar mevkisinde şarampole devrildi. Kaza sonrası araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sürücü Cüneyt B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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