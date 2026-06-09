Zonguldak'ta kurum personeli ve sporculardan A Milli Takım'a destek videosu

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile sporcuları, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla video klip hazırladı.



İl Müdürlüğünce hazırlanan videoda, çalışanlar ve sporcuların birbirlerine pas verdiği futbol topunun, farklı spor tesisleri ve alanlarda el değiştirdiği görüntüler yer aldı.



Klipte, güvenlik görevlisinin karşıladığı top daha sonra iş makineleriyle sektirildi, ardından yüzme havuzu ve futbol sahasında sporcular ile personel arasında pas atarak dolaştırıldı.



Videonun sonunda Gençlik Merkezi liderleri, sporcular ve personel, "İnancımız tam, desteğimiz sonsuz. Yolunuz açık olsun bizim çocuklar." mesajıyla A Milli Takım'a başarı dileklerini iletti.

