Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta kurum personeli ve sporculardan A Milli Takım'a destek videosu

        Zonguldak'ta kurum personeli ve sporculardan A Milli Takım'a destek videosu

        Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile sporcuları, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla video klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Zonguldak'ta kurum personeli ve sporculardan A Milli Takım'a destek videosu

        Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile sporcuları, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla video klip hazırladı.

        İl Müdürlüğünce hazırlanan videoda, çalışanlar ve sporcuların birbirlerine pas verdiği futbol topunun, farklı spor tesisleri ve alanlarda el değiştirdiği görüntüler yer aldı.

        Klipte, güvenlik görevlisinin karşıladığı top daha sonra iş makineleriyle sektirildi, ardından yüzme havuzu ve futbol sahasında sporcular ile personel arasında pas atarak dolaştırıldı.

        Videonun sonunda Gençlik Merkezi liderleri, sporcular ve personel, "İnancımız tam, desteğimiz sonsuz. Yolunuz açık olsun bizim çocuklar." mesajıyla A Milli Takım'a başarı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        27 ilde dev bahis operasyonu
        27 ilde dev bahis operasyonu
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta Roman vatandaşlara yönelik tiyatro etkinliği yapıldı
        Zonguldak'ta Roman vatandaşlara yönelik tiyatro etkinliği yapıldı
        Yıldırım sondaj gemisinde yaralanan çalışan, helikopterle tahliye edildi
        Yıldırım sondaj gemisinde yaralanan çalışan, helikopterle tahliye edildi
        Yıldırım Sondaj Gemisi'ndeki yaralıyı Sahil Güvenlik kurtardı
        Yıldırım Sondaj Gemisi'ndeki yaralıyı Sahil Güvenlik kurtardı
        Tarih, doğa ve ihtişam aynı karede Zonguldak'ta belgesel tadında akşamüstü...
        Tarih, doğa ve ihtişam aynı karede Zonguldak'ta belgesel tadında akşamüstü...
        TTK'nin 262 işçi alımı için kura çekildi
        TTK'nin 262 işçi alımı için kura çekildi
        TTK'de çalışacak 262 kişi için kura çekildi
        TTK'de çalışacak 262 kişi için kura çekildi