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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta mahalleli, kötü koku yayıldığı ve hijyen ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi

        Zonguldak'ta mahalleli, kötü koku yayıldığı ve hijyen ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi

        Zonguldak'ta bir grup mahalleli, sokakta kötü koku yayıldığı ve hijyen ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Zonguldak'ta mahalleli, kötü koku yayıldığı ve hijyen ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi

        Zonguldak'ta bir grup mahalleli, sokakta kötü koku yayıldığı ve hijyen ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle açıklama yaptı.

        Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri adına açıklama yapan Azize Kaba, topladıkları imzaların yer aldığı dilekçeyi Valiliğe yazılı ilettiklerini, son çare olarak da sosyal mecraya başvurmaya karar verdiklerini anlattı.

        Kaba, Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gece saat 03.00'ten sonra çalışmaya başlandığını iddia ederek, "Sabah işe gidenler var, rahatsız oluyorlar, uyuyamıyorlar. Çöp de burada preslendiği için aşırı koku oluyor. Kokudan dolayı sinek oluyor. Çocuklarımız dışarıda oynayamıyor. Sinek ısırıklarından oturamıyoruz. Sürekli çocukların üzerinde sinek ilacı. Biz bu durumdan muzdaribiz." dedi.

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        Çöp preslemenin merkezi bir yerde yapılamayacağını savunan Kaba, bu durumun ortadan kaldırılmasını istediklerini belirtti.

        Mahalle sakini Mustafa Güney de çöp nedeniyle her tarafta fare olduğunu öne sürerek, "Benim kapımda kamelya var ama rahat rahat oturamıyorum sinekten. Şehir merkezinde çöp toplama şantiyesi olur mu, olmaz. İlaçlama yok. Belediyenin çöp alanı dediğimiz yer temiz olur." diye konuştu.

        İşçiler arasında kavgalar yaşandığını da ileri süren Güney, "Zaman zaman mahalle sakinleri polis çağırıyor. Küfür had safhada. Kapıda eşimizle, kızımızla oturamıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Belediyeye ulaşan resmi şikayet yok

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        Öte yandan Zonguldak Belediyesi yetkilileri, kendilerine ulaşmış resmi bir şikayet bulunmadığını bildirdi.

        Bir haneden, gürültü ve küfür konusuyla ilgili daha önce Beyaz Masa'ya telefonla başvuru yapıldığını, bunun üzerine personelin uyarılarak disiplin yönetmeliğine "yüksek sesli müzik açma" ve "küfürlü konuşma" konusunda maddeler eklendiğini belirten yetkililer, yoldan bağımsız olan presleme ve toplama alanından çöp sularının sızmasının mümkün olmadığını ancak ihtimale karşı özel toprak-kül karışımı tabakanın bulundurulduğunu kaydetti.

        Yetkililer ayrıca, çöp araçlarının Sofular köyündeki çöp boşaltım tesisinde yıkandığını, bölgedeki yıkama faaliyetinin sadece araçların dışı için yapıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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