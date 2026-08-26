Zonguldak'ta maralfalfa yem bitkisi üretimine başlandı

Yenilikçi yaklaşımlarla üretime katkı sunan çiftçi Halil Kırtay'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Günaydın, müdürlük olarak teknik desteklerinin her zaman ve kesintisiz şekilde süreceğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde İl Özel İdaresi bütçe kaynaklarıyla yürütülen yem bitkilerini geliştirme çalışmaları kapsamında ilçede önemli ve yenilikçi üretim adımı atıldı.

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