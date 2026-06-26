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        Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri havayı temizleyen sokak lambası prototipi geliştirdi

        Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri, hava filtreleri ve sensörler kullanarak havayı temizleyen sokak lambası prototipi geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri havayı temizleyen sokak lambası prototipi geliştirdi

        Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri, hava filtreleri ve sensörler kullanarak havayı temizleyen sokak lambası prototipi geliştirdi.

        İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu İFA Teknoloji Kulübünden 8. sınıf öğrencileri Yusuf Doruk ve Deha Eren Örenli ile 6. sınıf öğrencileri Atabey Arın Kesik ve Bade Angın, Avrupa Birliği destekli "Black Sea Basin Airquest" (Karadeniz Havzası Hava Sorunu) yarışmasına katılmak için fen bilimleri öğretmeni Murat Kara ile havayı temizleyen sokak lambası projesi hazırladı.

        Öğrenciler, yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucu hepa ve karbon filtre ile sensör kullanarak kirli havayı içine çekip temizleyerek dışarı bırakan sokak lambası prototipi geliştirdi.

        Projeleriyle STEM proje yarışmasında ikincilik elde eden öğrenciler, Bulgaristan'da gerçekleştirilen bilim fuarında da çalışmalarını sergileme imkanı buldu. Öğrencilere başarılarından dolayı katılım belgesi verildi.

        - "Projenin tüm aşamaları öğrencilere ait"

        Fen bilimleri öğretmeni Murat Kara, gazetecilere, projenin tüm aşamalarının öğrencilere ait olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşacakları problemleri nasıl çözmeleri gerektiğini bu sayede öğrendiklerini anlatan Kara, "Öğrencilerin aldıkları derece sayesinde uluslararası arenada kendileri gibi düşünen, farklı ülkelerden gelen, benzer yaş grubundaki arkadaşlarıyla iletişim kurmaları, dünya görüşlerini, bakış açılarını ve vizyonlarını fazlasıyla geliştiren bir durum. Bu, gerçek hayata atıldıklarında yapacakları mesleklerde problem çözme, iletişim kurma ve uluslararası destek bulma noktasında kendileri için kazanç olacaktır." diye konuştu.

        Öğrenci Yusuf Doruk da Zonguldak'taki hava kalitesiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine baktıklarını dile getirerek, projeyi ekonomik, hızlı ve alan tasarrufu sağlayarak yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Öğrenci Deha Eren Örenli ise projenin enerji tasarrufu sağladığından bahsederek, "Projemiz ilk olarak güneş enerjisini kullanır. Güneşten fazladan depoladığı enerjiyi kendi bataryasına aktarıyor. Bir ortamda 90 gün boyunca bulutlu hava da olabilir. Diyelim ki güneş enerjisi olmadı, batarya da bitti o zaman da şehir elektriğine geçiyor." ifadelerini kullandı.

        Örenli, gaz sensörünün havayı ölçtüğünü belirterek, "Hava kirli olduğunda bu veriyi alır ve arduino karta gönderir. Arduino kart ise röleyi açar, röle de fanı açar. Böylece içeride hava sirkülasyonu başlar. Hava sirkülasyonu sayesinde de vakum etkisi oluşur. Kirli hava hepa filtresinden geçerek temiz hava olarak dışarı çıkar." dedi.

        Öğrenci Atabey Arın Kesik de hepa filtrenin yanında projeye aktif karbon filtreyi eklediklerini, bunun da küçük parçacıkları ve gözenekli yapıya sahip olduğu için zararlı gazları tuttuğundan bahsetti.

        Öğrenci Bade Angın da projeyle insanlara "temiz hava koridoru" oluşturmak istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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