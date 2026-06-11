Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi, mum yapımını arkadaşlarına öğretti

        Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi, mum yapımını arkadaşlarına öğretti

        Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Duru Özdemir, hobi olarak başladığı mum yapımını arkadaşlarına düzenlediği atölye çalışmasıyla öğretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi, mum yapımını arkadaşlarına öğretti

        Zonguldak'ta ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Duru Özdemir, hobi olarak başladığı mum yapımını arkadaşlarına düzenlediği atölye çalışmasıyla öğretti.

        Gazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Özdemir, yaklaşık bir yıl önce hobi olarak başladığı mum yapımındaki deneyimlerini okul arkadaşlarıyla paylaştı. Aynı okulda öğrenim gördüğü 25 arkadaşı için okul bahçesinde özel bir etkinlik organize eden Özdemir, hazırladığı mum kaplarını arkadaşlarının kullanımına sunarak birlikte tasarım yaptı.

        Öğrenciler, sandalye ve masalarla atölye ortamına dönüştürülen okul bahçesinde deniz kabukları, bitkiler ve çeşitli figürlerle mum kaplarını süsledi.

        Özdemir, gazetecilere, mum yapımını yakın çevresinden öğrendiğini ve arkadaşlarına da öğretmek istediğini söyledi.

        Yaklaşık bir yıldır severek mum yaptığını söyleyen Özdemir, "Okulun son haftalarında böyle bir workshop yapmak istedim. Ben mumları hazırladım, onlar da süsleyecekler. Yeni şeyler öğrendim. Arkadaşlarımla mum yapmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

        Okul müdürü Tuncay Korku da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Temel Eğitim Müdürlüğünün ilkokul ve ortaokullarda başlattığı "Ailemle eğitim yolculuğu" projesi kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Korku, "Velilerimizle çocuklarımızı desteklemek adına ve çocuklarımızın hayallerine daha hızlı gidebilmeleri, gerçekten onların yanında olduğumuzu gösterebilmek ve kaliteli zaman geçirebilmeleri açısından idare, veli ve öğretmenlerle hareket ettiklerinde daha güzel amaca ulaşabildiğimizi gördük. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Velilerimizle iletişimimiz çok güçlü, çocuklarımız çok mutlu oldu. Sosyal medya gibi zararlı alışkanlıklardan uzak kaldılar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        4 yaşındaki Sarp'ın öldüğü kazada üst mahkeme kararı bozdu, sanıklar yenide...
        4 yaşındaki Sarp'ın öldüğü kazada üst mahkeme kararı bozdu, sanıklar yenide...
        Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinden şiir ve resim etkinliği
        Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinden şiir ve resim etkinliği
        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davada sanıklar ye...
        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davada sanıklar ye...
        Ortaokul öğrencisi Duru, hobisini yaşıtlarına öğretiyor
        Ortaokul öğrencisi Duru, hobisini yaşıtlarına öğretiyor
        Alper Gezeravcı, Zonguldak'ta liselilerle deneyimlerini paylaştı
        Alper Gezeravcı, Zonguldak'ta liselilerle deneyimlerini paylaştı
        Alaplı'da zincirleme kaza; Motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Alaplı'da zincirleme kaza; Motosikletteki 2 kişi yaralandı