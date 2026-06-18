Zonguldak'ta tartışma sırasında kafasını saca vuran seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta zabıta ekipleriyle girdiği tartışma sırasında kafasını sac kapıya vuran seyyar satıcı tedavi altına alındı. Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde rutin denetim yapan Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımda oturarak peçete satan kişiden vatandaşların geçişini engellememesi için bulunduğu yerden kalkmasını istedi. Ekiplerin uzun süre ikna etmeye çalıştığı satıcı, talebi kabul etmeyerek görevlilerle tartışmaya girdi, bu sırada inşaat alanını çevreleyen sac kapıya başını defalarca vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan satıcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.