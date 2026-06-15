Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Örgütte faaliyet gösterdikleri iddia edilen zanlılar N.Ş, S.D, İ.K. ve B.O. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş, S.D. ve B.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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