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        Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Örgütte faaliyet gösterdikleri iddia edilen zanlılar N.Ş, S.D, İ.K. ve B.O. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş, S.D. ve B.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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