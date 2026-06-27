Zonguldak'ta üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği iddia edilen kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düğünde üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği iddia edilen kişi ağır yaralandı.



Gökçetabaklar köyünde, düğüne katılan V.B. (49), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak M.K. (46) tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiğini ve vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek şikayetçi oldu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



V.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



V.B'nin vücudu ve yüz bölgesinde yaklaşık yüzde 40 oranında ikinci derece yanık ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Şüpheli M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



M.K'nin ilk ifadesinde, eşinin V.B. tarafından taciz ve şantaja maruz kaldığını iddia ederek, düğünde karşılaşmaları üzerine aracındaki tineri V.B'nin üzerine döktüğünü ve ardından ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

