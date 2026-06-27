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        Zonguldak'ta üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği iddia edilen kişi ağır yaralandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düğünde üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği iddia edilen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Zonguldak'ta üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği iddia edilen kişi ağır yaralandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düğünde üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği iddia edilen kişi ağır yaralandı.

        Gökçetabaklar köyünde, düğüne katılan V.B. (49), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak M.K. (46) tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiğini ve vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek şikayetçi oldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        V.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        V.B'nin vücudu ve yüz bölgesinde yaklaşık yüzde 40 oranında ikinci derece yanık ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheli M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        M.K'nin ilk ifadesinde, eşinin V.B. tarafından taciz ve şantaja maruz kaldığını iddia ederek, düğünde karşılaşmaları üzerine aracındaki tineri V.B'nin üzerine döktüğünü ve ardından ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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