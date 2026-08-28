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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ta Kilimli Millet Bahçesi Projesi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ta Kilimli Millet Bahçesi Projesi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ile ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

        Toplantıda, Zonguldak–Kilimli bağlantı yolunun hizmete açılmasıyla kullanım dışı kalan eski sahil yolunun yeniden kente kazandırılarak, vatandaşların dinlenme, spor, sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği nitelikli bir yaşam alanına dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar ele alındı.

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        - Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yol güzergahlarında değişiklik olacak

        Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yol güzergahlarında değişiklik yapılacak.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Pazar günü saat 09.30'dan itibaren Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla İşçi Anıtı, Gazipaşa Caddesi, Kadırga Caddesi, Yayla Kavşağı ile Stad Kavşağı, Gümrük Kavşağı, Valilik binası arasındaki güzergahların, tören bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

        Açıklamada, "Bu güzergahları kullananlar ile Tepebaşı Mahallesi istikametinden gelen araç sürücülerimizin 467 Evler Caddesi istikametini, ayrıca Merkez'den Tepebaşı Mahallesi istikametini kullanacak sürücülerimizin de Bülent Ecevit Caddesi istikametini alternatif güzergahlar olarak kullanılacaktır. Sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları adına hassasiyet göstererek, önemle duyarlı olması kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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        - Emniyet müdürlerine terfi plaketi verildi

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Fatih Durukan, Bülent Erdoğan ve Hasan Ünlü ile bir araya geldi.

        Ailelerin de katıldığı programda Hacıbektaşoğlu, emniyet müdürlerine yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi, kendilerine plaket verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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