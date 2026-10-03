Adana'da "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı
Adana'da, "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı.
Giriş: 03.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
Adana'da, "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı.
Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kongre Tertip Komitesi Üyesi Ahmed Semih Özmekik, programda, kongrelerde sivil topluma değil, sivil insana seslendiklerini söyledi.
Kongrelerin amacının birlikteliği sağlamak olduğunu ifade eden Özmekik, Gazze'de yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi.
Kongre yarın sona erecek.
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