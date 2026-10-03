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        Adana'da "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı

        Adana'da, "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Adana'da "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı

        Adana'da, "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı.

        Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kongre Tertip Komitesi Üyesi Ahmed Semih Özmekik, programda, kongrelerde sivil topluma değil, sivil insana seslendiklerini söyledi.

        Kongrelerin amacının birlikteliği sağlamak olduğunu ifade eden Özmekik, Gazze'de yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi.

        Kongre yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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