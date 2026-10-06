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        Adana'da eniştesini yaraladığı iddia edilen sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki kıraathanede eniştesini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Adana'da eniştesini yaraladığı iddia edilen sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki kıraathanede eniştesini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Barbaros Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta eniştesi C.Ç'yi (36) ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan F.G. (31) hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, kız kardeşiyle boşanma aşamasındaki eniştesi ile husumetli olduğu belirtildi.

        Olay günü konuşmak için kıraathenede bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktığı anlatılan iddianamede, C.Ç'ye tabancayla 4 el ateş eden sanığın motosikletle kaçtığı ifade edildi.

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        İddianamede sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.G'nin yargılamasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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