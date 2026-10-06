Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 102 şüpheli yakalandı

Adana merkezli 11 ilde "Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 102 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında 117 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde 120 adrese polis ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki adreslerde zanlılardan 102'sini yakaladı.

Adreslerde ruhsatsız 14 tabanca, 4 tüfek, 379 mermi, 23 tüfek kartuşu, 390 kök kenevir, 1403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 350,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirildi.

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Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapmak", "silahlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "görevli memura direnme" suçlarına karıştıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında da eş zamanlı mali çalışma yürütüldü, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin lira olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin lira olan 12 araca el konulması, ilgili mercilerden talep edildi.

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Ayrıca, örgüt adına paylaşım yapıldığı tespit edilen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için de talepte bulunuldu.

Polis ekipleri, firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.