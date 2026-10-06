Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 102 şüpheli yakalandı

        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 102 şüpheli yakalandı

        Adana merkezli 11 ilde "Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 102 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 102 şüpheli yakalandı

        Adana merkezli 11 ilde "Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 102 zanlı gözaltına alındı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında 117 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde 120 adrese polis ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki adreslerde zanlılardan 102'sini yakaladı.

        Adreslerde ruhsatsız 14 tabanca, 4 tüfek, 379 mermi, 23 tüfek kartuşu, 390 kök kenevir, 1403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 350,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirildi.

        REKLAM

        Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapmak", "silahlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "görevli memura direnme" suçlarına karıştıkları belirlendi.

        Soruşturma kapsamında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında da eş zamanlı mali çalışma yürütüldü, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin lira olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin lira olan 12 araca el konulması, ilgili mercilerden talep edildi.

        REKLAM

        Ayrıca, örgüt adına paylaşım yapıldığı tespit edilen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için de talepte bulunuldu.

        Polis ekipleri, firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele

        Benzer Haberler

        Adana'da bir evin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da bir evin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
        Adana ve Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinliklerle başladı
        Adana ve Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinliklerle başladı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıl 4 ay hapis c...
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıl 4 ay hapis c...
        Adana'da firari 11 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Adana'da firari 11 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Adana'daki iş insanlarına ABD'deki yatırım fırsatları anlatıldı
        Adana'daki iş insanlarına ABD'deki yatırım fırsatları anlatıldı