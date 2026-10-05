Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık V.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 8 Haziran'da sanığın, Toros Mahallesi Ebru Apartmanı'ndaki evine gelen kişiye 9,02 gram sentetik uyuşturucuyu satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, ikametteki klozetin gider kısmında da 5 gram esrar bulunduğunu ifade ederek, V.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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V.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.