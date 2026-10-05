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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık V.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 8 Haziran'da sanığın, Toros Mahallesi Ebru Apartmanı'ndaki evine gelen kişiye 9,02 gram sentetik uyuşturucuyu satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, ikametteki klozetin gider kısmında da 5 gram esrar bulunduğunu ifade ederek, V.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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        V.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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