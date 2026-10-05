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        Adana'da gezici kütüphane öğrencilerle buluşturuldu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı gezici kütüphane, Adana'nın Sarıçam ilçesinde öğrencileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Adana'da gezici kütüphane öğrencilerle buluşturuldu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı gezici kütüphane, Adana'nın Sarıçam ilçesinde öğrencileri ağırladı.

        Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını desteklemeyi amaçlayan gezici kütüphane, kırsaldaki Yağızlar İlkokulu ve Yağızlar Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Okul bahçelerinde konuşlandırılan araçtaki kütüphaneden 80 öğrenci faydalandı.

        Raflardaki kitapları inceleme fırsatı bulan çocuklar, görevlilerden kütüphanenin işleyişi hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerin ödünç kitap alabildiği kütüphane, kitap değişimi ve yeni yayınların temini için 15 gün sonra tekrar okulları ziyaret edecek.

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