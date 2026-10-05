Adana'da gezici kütüphane öğrencilerle buluşturuldu

Öğrencilerin ödünç kitap alabildiği kütüphane, kitap değişimi ve yeni yayınların temini için 15 gün sonra tekrar okulları ziyaret edecek.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını desteklemeyi amaçlayan gezici kütüphane, kırsaldaki Yağızlar İlkokulu ve Yağızlar Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı gezici kütüphane, Adana'nın Sarıçam ilçesinde öğrencileri ağırladı.

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