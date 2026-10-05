Adana'da 3. kattaki pencereden düşen kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sofudede Mahallesi'nde 2 Ekim'de bir apartmanın 3. katındaki ikametin penceresinden düşen Özhan Öztürk'ün (42) ölümünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Ç. ve eski eşi Sibel K'nin işlemleri tamamlandı.
Olay sırasında evde oldukları belirlenen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Mehmet Ç. ve Sibel K. tutuklandı.
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