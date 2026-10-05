Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

        Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

        Adana'da engebeli alandan düşen kişinin ölümünde ihmalleri olduğu iddia edilen 2 sanık hakkında açılan dava, suçlamaların ön ödeme kapsamında kalması nedeniyle düşürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

        Adana'da engebeli alandan düşen kişinin ölümünde ihmalleri olduğu iddia edilen 2 sanık hakkında açılan dava, suçlamaların ön ödeme kapsamında kalması nedeniyle düşürüldü.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Mehmet Ateş'in (38) şüpheli ölümünün ardından haklarında "ihmali davranışla kasten öldürme" ve "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçlarından 16'şar yıldan 23'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar F.O. ve Y.G. ile taraf avukatları katıldı.

        F.O. savunmasında, Ateş ile uzun yıllardır arkadaş olduklarını söyledi.

        Olay günü içki içtikten sonra Ateş'in yanından uzaklaştığını öne süren F.O. şu beyanda bulundu:

        REKLAM

        "Mehmet Ateş'in yere düştüğünü fark etmedim. Ses duyunca Mehmet'in yanına gidip nasıl olduğunu sorduğumda 'iyi olduğunu' söyledi. Vücudunda kan izi görmedim. Daha sonra Y.G. ile Mehmet Ateş'i aracın arka kısmına bindirdik. Birkaç kez hastaneye götürme teklifinde bulunduk ama kendisi istemedi."

        Y.G. de Ateş'in düştüğünü görmediğini, olayda ihmalinin olmadığını savundu.

        Maktulün müşteki eşi ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki suçlamaların Türk Ceza Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca ön ödeme kapsamında kalması ve sanıkların ödeme yapması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

        REKLAM

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 7 Ağustos 2025'te engebeli alandan düşen Mehmet Ateş'in şüpheli ölümüyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay sırasında yanında olan arkadaşları F.O. ile Y.G. tutuklanmıştı. Sanıklar, 29 Aralık 2025'te görülen celsede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması

        Benzer Haberler

        Adana'da sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Adana'da sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneyli, Adana ve Osmaniye'de...
        Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneyli, Adana ve Osmaniye'de...
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin a...
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin a...
        Türk ve Filistin Beyzbol5 milli takımları, organizasyonlara Adana'da birlik...
        Türk ve Filistin Beyzbol5 milli takımları, organizasyonlara Adana'da birlik...
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan esnaf yaşamını yitirdi
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan esnaf yaşamını yitirdi