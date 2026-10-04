Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Giriş: 04.10.2026 - 21:58 Güncelleme:
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Küçükdikili Mahallesi'nde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki motosiklet, kavşakta çarpıştı.
Kaza sonucu her iki motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Biri ağır olan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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