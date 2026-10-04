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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin açıklama:

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin açıklama:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlere ilişkin, "Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana hem Osmaniye açısından herhangi bir sıkıntı görülmedi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 19:40 Güncelleme:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin açıklama:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlere ilişkin, "Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana hem Osmaniye açısından herhangi bir sıkıntı görülmedi." dedi.

        Çelik, Adana Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        İki kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri yaşadığını anımsatan Çelik, "Hemen her toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla bizzat ilgilenmesi, gerek Bakanlar Kurulu'nda, gerek partimizle yaptığı toplantılarda bunu birinci gündem maddesi yapması sayesinde deprem bölgelerinde bütün şehirlerimizi ayağa kaldırdık." ifadelerini kullandı.

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        Çelik, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri unutmayacaklarını vurguladı.

        Depreme dayanıklı şehirler oluşturulması için büyük mücadele verildiğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

        "O depremler sonrasında devletimizin kurumlarına Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Biz deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. 7 gün 24 saat esasına göre herhangi bir yerde deprem olduğu zaman bütün kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya iniyorlar ve tek bir vatandaşımızı bile sahipsiz bırakmıyorlar."

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        - "Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destek veriliyor"

        Çelik, bugün meydana gelen depremlere ilişkin, "Bütün ekiplerimiz sahada, Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı yok, sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler Bakanlığımız tarafından veriliyor." ifadelerini kullandı.

        Tüm devlet kurumlarının organize şekilde hareket ettiğini dile getiren Çelik, "Bu model Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulmuş ve 7 gün 24 saat esasına göre sahadan hiç ayrılmadan ve çekilmeden gerçekleşen bir modeldir. Allah'a şükür bu sefer sarsıcı, üzücü bir durumla karşı karşıya değiliz. Tabii ki bunun sahadaki taraması devam edecek. En ufak etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılmaya çalışılacak." değerlendirmesinde bulundu.

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        - "Okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir"

        Dezenformasyona karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Çelik, "Özellikle sosyal medyaya depremle alakası olmayan, başka yerlerle ya da geçmişteki depremlerle alakalı birtakım görüntüler koyuluyor. Her depremde bunlar gerçekleşmiş gibi panik yaratacak, halkımızı yanlış bilgilendirecek şekilde servis ediliyor. Bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntılı durum, hasar, tespit edilemeyen bir durum gördüklerinde lütfen sahada çalışan arkadaşlarımıza hemen iletsinler." dedi.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana ve Osmaniye'de deprem kaynaklı sıkıntı olmadığını belirterek, şunları kaydetti.

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        "Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana hem Osmaniye açısından herhangi bir sıkıntı görülmedi. Tabii okullarımız çok önemli. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir, okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler. Temel prensip, bütün kurumlar bugün de yarın da 7 gün 24 saat esasına göre sahayı taramaya devam edecektir. Temel prensip, tek bir vatandaşımız bile yalnız kalmayacaktır."

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        - "AFAD ekiplerimizi gece boyunca hazır tutacağız"

        Vali Mustafa Yavuz da vatandaşları yalnız bırakmadığı için Çelik'e teşekkür etti.

        Adana'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Yavuz, "Adana, deprem noktasında farkındalığı olan bir ilimiz. Çok şükür bugün arka arkaya, yaklaşık 20-25 dakika içerisinde yaşanan 3 depremde herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

        Yavuz, depremlerin ilk anından itibaren kent merkezi ve ilçelerde ekiplerin koordineli şekilde sahaya çıktığını vurgulayarak, "Okullarımızda da taramalarımızı bitirdik. Eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sıkıntımız yok. Yarın inşallah normal şekilde okullarımızı açacağız. Biz yine bölgemizde, Feke ve Saimbeyli ilçelerimizde AFAD ekiplerimizi gece boyunca da hazır tutacağız." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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