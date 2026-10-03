Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği düzenlendi

        Adana'da "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği düzenlendi

        Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneğince "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Adana'da "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği düzenlendi

        Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneğince "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Dernek binasında gerçekleştirilen programda, Ukrayna milli marşının okunmasının ardından Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybedenler anıldı.

        Dernek Başkanı İrem Tarı, gazetecilere, ülkelerine özgü yemekleri tanıttıkları etkinlikte, çocuklara patatesli mantı yapımını da öğretmeye çalıştıklarını belirtti.

        Etkinlikte katılımcılar hem Ukrayna yemekleriyle ilgili bilgi aldı hem de farklı lezzetleri tatma şansı buldu. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!

        Benzer Haberler

        Adana'da "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı
        Adana'da "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı
        Adana'da 20 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 20 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu üretimi için evinde iklimlendirme sistemi kuran şüpheli...
        Adana'da uyuşturucu üretimi için evinde iklimlendirme sistemi kuran şüpheli...
        Adana'da kebapçılar Lezzet Festivali öncesi mangallarını hazırladı
        Adana'da kebapçılar Lezzet Festivali öncesi mangallarını hazırladı
        Adana'da yatalak annesini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası veril...
        Adana'da yatalak annesini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası veril...
        Adana'da festival için şalgam mesaisi başladı Adana'nın geleneksel lezzeti...
        Adana'da festival için şalgam mesaisi başladı Adana'nın geleneksel lezzeti...