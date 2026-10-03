Adana'da "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği düzenlendi

Etkinlikte katılımcılar hem Ukrayna yemekleriyle ilgili bilgi aldı hem de farklı lezzetleri tatma şansı buldu. ​​​​​​​

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneğince "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği gerçekleştirildi.

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