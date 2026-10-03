Adana'da "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği düzenlendi
Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneğince "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği gerçekleştirildi.
Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneğince "Ukrayna Mutfağı Günü ve Lezzetler Panayırı" etkinliği gerçekleştirildi.
Dernek binasında gerçekleştirilen programda, Ukrayna milli marşının okunmasının ardından Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybedenler anıldı.
Dernek Başkanı İrem Tarı, gazetecilere, ülkelerine özgü yemekleri tanıttıkları etkinlikte, çocuklara patatesli mantı yapımını da öğretmeye çalıştıklarını belirtti.
Etkinlikte katılımcılar hem Ukrayna yemekleriyle ilgili bilgi aldı hem de farklı lezzetleri tatma şansı buldu.
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