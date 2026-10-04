Depremde sol bacağını kaybeden Muhammed, protezle yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor

YAKUP SAĞLAM - Adıyaman'da depremde enkazdan 36 saat sonra yaralı kurtarılan 8 yaşındaki Muhammed Gökhan Yıldırım, ampute edilen sol bacağına takılan protezle yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yıldırım'ın ailesiyle yaşadığı Alitaşı Mahallesi'ndeki Aziz Uzun Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Anneannesinin ve teyzesinin yaşamını yitirdiği binanın enkazından 36 saat sonra askerler tarafından yaralı kurtarılan Yıldırım, Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede sol bacağı diz altından ampute edilen Yıldırım, bir süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

Çocuklarının durumuna üzülen aile, afette uzuvlarını kaybeden kişilere destek sağlanması amacıyla Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezinden sosyal medya aracılığıyla haberdar oldu.

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Merkezde gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından 8 yaşındaki çocuğun ampute edilen sol bacağına protez takıldı.

Tekerlekli sandalyeden kurtulan ve fizik tedavi süreci devam eden Yıldırım, yeniden ayağa kalkabilmenin sevincini yaşıyor.

Muhammed Gökhan Yıldırım, AA muhabirine, zor günleri geride bıraktıklarını söyledi.

Merkez sayesinde tekerlekli sandalyeden kurtulduğunu anlatan Yıldırım, "Protezimle yürüyebiliyorum, koşabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Okula gidebiliyorum ve orada rahat çalışabiliyorum. Okulumu ve arkadaşlarımı seviyorum." diye konuştu.

Yıldırım, Çocuk İyilik Merkezinin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

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- "Çocuk İyilik Merkezi tekrardan bize umut oldu"

Anne Şebnem Yıldırım da çocuklarıyla yeni bir hayata başladıklarını söyledi.

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Yıldırım, "Herkes kendi yatağında uyuyordu. Gözlerimi açtım, deprem olduğunu anlayamadan bina çöktü. Herkes kendi odasında olduğu için kimseye yetişemedim. Ailece enkaz altında kaldık." dedi.

Yıldırım, oğlunun Adana'daki merkez sayesinde yeniden yüzünün güldüğünü dile getirdi.

Muhammed'in yeniden ayağa kalkmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Oğlum protezini ilk taktığında 'Benim bacağım artık bu mu?' diye sorular soruyordu. Çocuk İyilik Merkezi tekrardan bize umut oldu. Oğlum hayatına proteziyle devam ediyor. Çok güzel yürüyüp koşabiliyor. İleride futbolcu ve pilot olmak istiyor. Şu an 3. sınıfa gidiyor. Derslerinde başarılı, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla da çok iyi geçiniyor. Bundan sonraki hayatımda çocuklarım için elimden geleni yapacağım. Onların iyiliği ve geleceği için ömrümüz yettiği sürece hep yanlarında olacağız."