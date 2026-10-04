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        GÜNCELLEME 2 - Adana'da 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:05 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.19'da merkez üssü Saimbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        İlçede saat 14.36'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntının yerin 8,67 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine kentte iki depremin ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi.

        Olumsuz ihbar almadıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen olumsuz ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyorum." dedi.

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        - "Gelişmeler yakından takip edilmektedir"

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Saimbeyli ilçesindeki sarsıntıların ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

        Saha çalışmalarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meydana gelen depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan olumsuz bir ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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