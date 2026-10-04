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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneyli, Adana ve Osmaniye'deki depremleri değerlendirdi:

        Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneyli, Adana ve Osmaniye'deki depremleri değerlendirdi:

        Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Güneyli, Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin, "Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneyli, Adana ve Osmaniye'deki depremleri değerlendirdi:

        Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Güneyli, Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin, "Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz." dedi.

        Güneyli, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8, 4,9 ve 4,4 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

        Bölgenin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilendiğini anımsatan Güneyli, "Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinde oluşan elastik deformasyon enerjisinin, batı ve güneybatıya doğru aktarılmasıyla orada biriken enerjinin bir şekilde açığa çıkması sonucunda oluşan depremler olarak ifade edebiliriz." diye konuştu.

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        Güneyli, mevcut verilere göre deprem aktivitesinin zamanla küçülen sarsıntılar şeklinde devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar meydana gelen depremleri incelediğimizde 5,2'lik en büyük depremden önce 5 küçük, 5,2'den sonra da 22-25 deprem daha olduğunu ve bu depremlerin de 5,2'den daha küçük depremler silsilesi şeklinde azalarak devam ettiğini görüyoruz. Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz. Artçılar devam edebilir, şimdiye kadar olan büyüklükteki artçılar gibi fakat aralıkları daha uzun olacak şekilde artçılar meydana gelebilir."

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        - "Karataş-Yumurtalık fayının deprem oluşturma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum"

        Prof. Dr. Hakan Güneyli, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji transferinin yıllarca devam edebileceğini belirtti.

        Bölgedeki fayları değerlendiren Güneyli, "Karataş-Yumurtalık fayının önümüzdeki süreçte deprem oluşturma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

        Güneyli, depremlerin ardından toprak kayması ve kaya düşmesi gibi risklerin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Şu anda oldukça yağışlı dönemden geçiyoruz. Bu bağlamda yüksek eğim, jeolojik koşullar, zemin koşulları ve yağış ile depremi ilişkilendirdiğimiz zaman birçok faktörün bir araya gelmesi, o bölgede ciddi kütle hareketi riskini ortaya çıkarabilir. Bu anlamda özellikle bölgede yaşayan halkımızın kütle hareketlerine dikkat ederek yaşamalarında fayda var."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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