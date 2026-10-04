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        Adana'da sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 23:05 Güncelleme:
        Adana'da sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Hüseyin A'nın (29) idaresindeki 01 BHZ 585 plakalı hafif ticari araç, Karacaoğlan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, su bulunmayan ancak yağışlar nedeniyle az su barındıran kanala düşen araçtaki şoför Hüseyin A. ve yolcu Eyüp I'yı (28) araçtan çıkardı.

        Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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