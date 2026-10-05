Adana'da kaldırımda bekleyen kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada

İçinde 2 bin 300 lira ve cep telefonu bulunan çantası çalınan kadının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

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