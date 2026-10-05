Adana'da firari 11 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

İmamoğlu ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında da 7 firari hükümlü yakalandı.

Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü ile 1 firari şüpheli yakalandı.

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