Adana'da firari 11 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü ile 1 firari şüpheli yakalandı.
Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü ile 1 firari şüpheli yakalandı.
Kozan'da polis ekipleri 1 haftada 43 noktada 450 personelin katılımıyla denetim yaptı.
Çalışmada 4 firari hükümlü ve "taksirle öldürme" suçundan aranan 1 zanlı gözaltına alındı.
İmamoğlu ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında da 7 firari hükümlü yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen zanlı da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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