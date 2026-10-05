Adana'da inşaattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi itfaiye ekibi kurtardı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştıkları inşaatın 11. katındaki iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Giriş: 05.10.2026 - 13:23 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştıkları inşaatın 11. katındaki iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde inşa edilen 12 katlı apartmanın dış cephesinde boya yapan işçiler, iskelenin arızalanması nedeniyle 11. katta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekibin itfaiye aracının merdiveniyle ulaştığı işçiler, güvenli alana indirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ