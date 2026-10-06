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        Adana'da bir evin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Adana'da bir evin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ve 19 Ağustos'ta, Barbaros Mahallesi'ndeki bir ikamete tabancalarla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda zanlılar İbrahim C. (27), kardeşi H.C. (17) ile akrabası A.K. (17) gözaltına alındı.

        Ekipler, evin sahibinin yakını olan İ.S. (30) ile zanlıların ailesi arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu saptadı.

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        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, ikamete yönelik iki ayrı silahlı saldırı, evin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle, bir şüphelinin de otomobille adrese gelerek saldırıları gerçekleştirdiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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