Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 05.10.2026 - 17:50 Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince düzenlenen operasyonda 8 kilo 316 gram sentetik uyuşturucu, 98 sentetik ecza ve 1,5 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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