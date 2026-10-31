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        Adana'da "Gençlik ve Kültür Şenliği" düzenlendi

        Adana'da müzik, dans ve kültürel etkinliklerin bir araya geldiği "Gençlik ve Kültür Şenliği" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Adana'da "Gençlik ve Kültür Şenliği" düzenlendi

        Adana'da müzik, dans ve kültürel etkinliklerin bir araya geldiği "Gençlik ve Kültür Şenliği" başladı.

        Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta düzenlenen şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

        Şenlikte, Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneğince dans gösterisi sunuldu.

        Geleneksel kıyafet ve takılarıyla sahne alan dansçıların gösterisini vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

        Şenliğe gelenler, alanda kurulan stantları gezerek alışveriş yaptı.

        Konser ve kostüm partisiyle devam şenlik yarın sona erecek.

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