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        Hastanede kızını vurmak isterken yakalanan baba tutuklandı

        ADANA'da, istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D.'yi muayene için götürüldüğü hastanede tabancayla vurmaya kalkışan babası M.D. (47) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Hastanede kızını vurmak isterken yakalanan baba tutuklandı

        ADANA’da, istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D.’yi muayene için götürüldüğü hastanede tabancayla vurmaya kalkışan babası M.D. (47) tutuklandı.

        Olay, 28 Ekim’de Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Polis merkezine giderek istismara uğradığını öne süren E.D., muayene edilmek üzere Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu öğrenen baba M.D., gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye geldi. Tabancayla hastaneye giren M.D., kızını vurmak istedi. Polis ekipleri, genç kızı koruma altına alarak hastanenin polis noktasına götürdü. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D., daha sonra binaya girerek izini kaybettirdi.

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        BOŞ BİR ODADA YAKALANDI

        Hastanede operasyon başlatan özel harekat polisi, sabaha karşı şüphelinin Beyin Cerrahi Bölümü’ndeki boş bir odada olduğunu belirledi. Polisin teslim olma çağrısına uymayan M.D., tabancayla ateş açtı. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan M.D., emniyete götürüldü. Muayenesi yapılan E.D. ise devlet korumasına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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