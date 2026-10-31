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        Kozan'da yer fıstığı tarlaları çamur içinde kaldı Sağanak sonrası tarlaya girilemedi, yer fıstığı üreticisi güneşli günleri bekliyor

        Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, yer fıstığı hasadını olumsuz etkiledi. Kamışoba Mahallesi'nde yaklaşık bin dönüm alanda ekili yer fıstığının yaklaşık 500 dönümünde hasat tamamlanırken, çamur içinde kalan ürünler tarlalarda güneşli günleri bekliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Kozan'da yer fıstığı tarlaları çamur içinde kaldı Sağanak sonrası tarlaya girilemedi, yer fıstığı üreticisi güneşli günleri bekliyor

        Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, yer fıstığı hasadını olumsuz etkiledi. Kamışoba Mahallesi’nde yaklaşık bin dönüm alanda ekili yer fıstığının yaklaşık 500 dönümünde hasat tamamlanırken, çamur içinde kalan ürünler tarlalarda güneşli günleri bekliyor.

        Kozan’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, yer fıstığı üreticisinin hasat mesaisini aksattı. Su içinde kalıp çamulaşan yer fıstığı tarlaları, drone ile havadan görüntülendi. Hasat için tarlaya giremeyen çiftçiler, arazilerin kurumasını bekliyor. Toprağın çamur olması nedeniyle makinelerin çalışamadığı tarlalarda ürünler hasat edilemezken, üreticiler yağışların fıstıkta verim kaybına ve lif kopmalarına neden olabileceğini belirtiyor. Hasadı tamamlanan yer fıstıklarında ise kurutma mesaisi sürüyor. Depolara alınan ürünler, üreticiler tarafından sürekli karıştırılarak kurumaya bırakılıyor.

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        "500 kilo alacağımız yerde 200250 kilo verim alıyoruz"

        Kamışoba Mahallesi’nde yaklaşık 20 dönüm alanda yer fıstığı üretimi yapan çiftçi Adil Eker, yağışlar nedeniyle ürününün tarlada kaldığını belirterek, "Allah’tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Burada yaklaşık 20 dönüm alanda ekili fıstığımız var. Şu anda tarlada kaldı. Yağıştan ve toprağın çamur olmasından dolayı hasat yapılamıyor. Bu da fıstıkta hem verim kaybına hem de lif kopmasına neden olabilir. Hava açık giderse hasadımızı gerçekleştireceğiz. Tarlayı çevirdik ama hasat yapamıyoruz. Şu an ürün tarlada kaldı. Bu yağışlar fıstık için kötü oldu. 500 kilo alacağımız yerde 200250 kilo verim alıyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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