Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri 'Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma' diyen ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL ceza

        'Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma' diyen ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL ceza

        ADANA'nın Kozan ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan ehliyetsiz sürücü C.K. polise "Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma" dedi. Sürücü C.K.'ye 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:31 Güncelleme:
        'Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma' diyen ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL ceza

        ADANA’nın Kozan ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan ehliyetsiz sürücü C.K. polise “Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma” dedi. Sürücü C.K.’ye 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Kozan’da Özlem B. adına kayıtlı 01 D 6361 plakalı otomobille seyir halinde olan C.K., polis ekipleri tarafından trafik uygulamasında durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. C.K. ceza işlemleri sırasında polise, “Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma” dedi. Ancak polis ekipleri 40 bin TL idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        Polonya'da anayasal kriz
        Polonya'da anayasal kriz
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Markete ekmek verdiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Markete ekmek verdiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Kozan'da yer fıstığı tarlaları çamur içinde kaldı Sağanak sonrası tarlaya g...
        Kozan'da yer fıstığı tarlaları çamur içinde kaldı Sağanak sonrası tarlaya g...
        Suç örgütü üyesi, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı
        Suç örgütü üyesi, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı
        Yol çöktü, çevre esnafı çukuru kasalarla kapattı Adana'da çöken yol nedeniy...
        Yol çöktü, çevre esnafı çukuru kasalarla kapattı Adana'da çöken yol nedeniy...
        Adana'da çöken yolda ekipler çalışma başlattı
        Adana'da çöken yolda ekipler çalışma başlattı
        Yüreğir Ziraat Odası'ndan narenciye sektörü için acil önlem çağrısı
        Yüreğir Ziraat Odası'ndan narenciye sektörü için acil önlem çağrısı