'Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma' diyen ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL ceza

Kozan’da Özlem B. adına kayıtlı 01 D 6361 plakalı otomobille seyir halinde olan C.K., polis ekipleri tarafından trafik uygulamasında durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. C.K. ceza işlemleri sırasında polise, “Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma” dedi. Ancak polis ekipleri 40 bin TL idari para cezası uyguladı.

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