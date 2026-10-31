Markete düzenlenen silahlı saldırıda fırıncı hayatını kaybetti

ADANA'da bir markete düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerine ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52) hayatını kaybetti.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi’nde meydana geldi. Bir markete husumetli olduğu kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik, karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Gedik’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

REKLAM

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.