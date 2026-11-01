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        Adana'da hava sıcaklıkları düşecek Çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar yağmur etkili olacak

        Meteoroloji verilerine göre Adana'da önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının düşmesi ve hafta ortasından itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Adana'da hava sıcaklıkları düşecek Çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar yağmur etkili olacak

        Meteoroloji verilerine göre Adana’da önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının düşmesi ve hafta ortasından itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

        Kasım ayının ilk günlerinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte, çarşamba gününden itibaren sağanak yağış geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor.

        Sıcaklıklar 26 dereceden 21 dereceye düşecek

        Tahminlere göre Adana’da 1 Kasım Pazar günü en düşük 15, en yüksek 25 derece, 2 Kasım Pazartesi günü 17 ila 24 derece, 3 Kasım Salı günü ise 17 ila 26 derece sıcaklık bekleniyor.

        4 Kasım Çarşamba günü sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 16 ila 22 derece, 5 Kasım Perşembe günü 16 ila 22 derece, 6 Kasım Cuma günü 15 ila 21 derece, 7 Kasım Cumartesi günü ise 12 ila 22 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

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        Hafta ortasında yağış etkili olacak

        Adana’da çarşamba günü başlaması beklenen yağışların perşembe ve cuma günleri de etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Cumartesi günü ise yağışın etkisini kaybetmesi ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

        Yetkililer, özellikle hafta ortasından itibaren beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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